Сегодня в сети активно обсуждают случай с выдвижением трех человек из одной семьи из Сум от разных политических сил на выборы.

Так, Галаев Магомед-Шарип Джамалович является кандидатом в депутаты Сумского областного совета от "Батькивщины". Его двое сыновей, Галаев Рустам Магомед-Шарипович и Галаев Расул Магомед-Шарипович, выдвинули свои кандидатуры в депутаты городского совета Сум от партий "Слуга народа" и "Батькивщина".

"Пропорциональная система на местных выборах приводит к тому, что влиятельные люди и бизнесмены распределяются по спискам разных партий, чтоб, по итогу, сохранять контроль над местной властью. Но иногда этот процесс приобретает совсем уж комичный характер. Интересно, ведут ли они внутри семьи политические дискуссии? Слуга народа и партия Порошенко вроде ж как злейшие враги? Или нет?", - отреагировал на казус телеграм-канал "Политика Страны".

В свою очередь бывший мэр Сум Геннадий Минаев порадовался за семью, члены которой "прославили" город на всю Украину.

"Я, кстати, очень рад за Джамаловича и парней. Хоть в чем-то Сумы вышли на всеукраинский уровень! Лента просто разрывается!" - сказал экс-городской голова.

В свою очередь медиа-эксперт Алексей Захарченко в шутку отметил, что внутри семьи Галаевых будут возникать ожесточенные споры в связи с различиями в партийных предпочтениях.

"Не позавидуешь этой семье. Представьте только, какие политические баталии происходят, когда они вместе собираются", - сказал он.

Пользователи сети также принялись создавать мемы на основании этого курьеза: "Можешь нормально объяснить, что такое диверсификация инвестиционного портфеля в условиях высокой неопределенности в системе управления рисками?"

"Главное семья, а не вот это все", - пошутил другой пользователь сети.

В свою очередь политолог Михаил Чаплыга считает, что поход трех членов семьи на выборы от трех разных партий является закономерным в нынешних политических реалиях.

"Ну... начинайте мне рассказывать про идеологии, важные партийные отличия... Я же говорил - просто цветные лицензии", - заявил эксперт.

Подробнее о выдвижении этой семьи мы писали в отдельном материале.

А ранее "Страна" рассказывала о том, как женщина-трансгендер Анастасия Ева Домани баллотируется в Киевский городской совет от партии "Демократична сокира".