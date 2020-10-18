В воскресенье утром, 18 октября, после сильной непогоды с дождями Киев попал в тройку больших городов, у которых наиболее чистый воздух в мире.

Об этом свидетельствуют данные мирового рейтинга городов по уровню загрязнения воздуха IQAir.

Так, Киев утром находился на втором месте по качеству воздуха. Второе место мы разделили со столицей Узбекистана Ташкентом.

Первое место занял австралийский Мельбурн.

Напомним, на прошлой неделе Киев наоборот, вошел в пятерку городов мира с наиболее загрязненным воздухом.

Также "Страна" рассказывала, что качество воздуха в Киеве, который в этом году признавали самым загрязненным в мире, может привести к развитию заболеваний дыхательных путей и аллергий и даже онкологических болезней у жителей столицы.