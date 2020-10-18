В воскресенье, 18 октября, в Беларуси пройдет "Партизанский марш", на котором протестующие озвучат три главных требования: отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных и расследование преступных действий правоохранителей.

Об этом пишет Телеграм-канал "Nexta".

"Сегодня в 14:00 мы выйдем на улицы, чтобы в очередной раз показать тирану, что его место — на свалке истории. Чтобы показать, что мы, потомки славных воинов и партизан, достойны своих предков, которые однажды уже победили фашизм. Чтобы показать всему миру, что мы не сдаёмся и идём только вперёд!" – говорится в сообщении.

Организаторы утверждают, что протестующие соберутся на Партизанском проспекте и пройдут колонной до МКАДа. По пути митингующие будут выражать поддержку и солидарность работникам заводов от забастовок.

Уточняется, что люди будут выходить на улицы в следующих городах: Барановичи, Бобруйск, Борисов, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Жлобин, Жодино, Лида, Минск, Могилёв, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Слуцк, Солигорск.

Напомним, в Беларуси уже больше двух месяцев продолжаются протесты против Александра Лукашенко. На этой неделе протестующие в Минске закидали райотдел милиции коктейлями Молотова.

Также сообщалось, что в Минске ОМОН избил брата любимой спортсменки Лукашенко.