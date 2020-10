Даже при полной заполненности самолета пассажирами, риск заразиться там коронавирусом крайне низкий. При этом рекомендуется не пренебрегать использованием средств индивидуальной защиты на борту, в частности ношением масок.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного министерством обороны США и United Airlines, передает пресс-служба авиакомпании.

Так, согласно заключению экспертов, если пассажир находится в маске, в среднем лишь 0,003% частиц воздуха в зоне дыхания человека являются заразными, даже когда все кресла заняты. Для получения таких результатов военные совместно с сотрудниками авиакомпании провели за полгода 300 тестов с манекеном, который снабдили генератором аэрозолей, позволяющим воспроизводить кашель.

Во время каждого теста высвобождались около 180 млн частиц, что эквивалентно количеству, которое могло образоваться, если бы в салоне находились тысячи кашляющих людей. Около 99,99% частиц были отфильтрованы системой фильтрации воздуха в самолете.

The results are in: Your risk of exposure to COVID-19 is almost non-existent on our flights (yes, even on a full flight).



