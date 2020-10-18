Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине 75,7% смертей от коронавируса приходятся на граждан, которые старше 60 лет.

Об этом он рассказал во время ежедневного брифинга, который транслировался на Facebook.

"У нас из общего количества умерших людей процент людей, которые старше 60 лет - это 75,7%. Поэтому очень прошу вас, граждане старше 60 лет ", - сказал он.

Поэтому Степанов призвал граждан из этой возрастной категории более бережно отнестись к выполнению противоэпидемических рекомендаций.

"Не выходите из дома, если в этом нет необходимости. Просо берегите себя и просто подумайте, что COVID-19 находится рядом", - рассказал он.

Минздрав рассказал, что 75,7% смертей от коронавируса приходится людей, которым больше 60 лет. Смотреть с 06:40. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, на сегодняшнее утро в Украине подтвердились новые 5 231 случай заражения коронавирусом. Позже в Минздраве показали карту распространения болезни по регионам страны.