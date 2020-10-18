По словам мэра Москвы Сергея Собянина, число мигрантов в российской столице снизилось приблизительно на 40%, из-за чего возникают трудности с поиском рабочих на должности, подразумевающие физический труд.

Об этом он сказал в комментарии телеканалу Россия 24.

"Есть проблема, связанная с тем, что в Москве намного стало меньше мигрантов - процентов на 40, по отдельным оценкам. Это, конечно, влияет на рынок труда и на то, что в коммунальной сфере, особенно на те должности, которые заняты временно, на уборку снега, это ручной труд - лопата, метла, лом, далеко не все москвичи готовы работать на таких работах", - сказал Собянин.

При этом мэр Москвы заверил, что руководство города решает задачу с поиском людей на грядущую уборку снега - с помощью механизации труда и привлечения людей из других регионов России.

Напомним, первый снег в российской столице в прошлом году пошел еще 22 сентября, метели там продолжались даже в апреле.

Ранее мы рассказывали о том, как в сентябре в Москве мощный ураган массово валил деревья. Тогда, за один день, выпала треть месячной нормы осадков.