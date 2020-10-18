Президент США Дональд Трамп назвал президента Франции Эмманюэля Макрона, с которым он встречался в декабре прошлого года, премьер-министром.

Это случилось в ходе выступления главы государства в Мичигане в субботу, 17 октября.

"А знаете, что еще я остановил? Парижское соглашение по климату. Я очень люблю премьер-министра Макрона, но я как-то спросил его, как обстоят дела, как там соглашение? Дела у соглашения не очень", - сказал Трамп.

Отметим, что премьер-министром Франции в настоящее время является Жан Кастекс. На эту должность его назначил в июле 2020 года сам Макрон.

Видео: YouTube/ Yahoo Finance

Напомним, 4 ноября 2019 года США направили официальное уведомление в ООН о выходе из Парижского соглашения по климату. Оно было подписано 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. В настоящее время участниками Парижского соглашения являются 197 стран, из них 185 его ратифицировали - в том числе и Украина.

Стоит отметить, что ранее оговорился и конкурент Трампа на грядущих президентских выборах Джо Байден. Он заявил, в Штатах количество летальных случаев коронавирусной инфекции возрастет до 200 миллионов.