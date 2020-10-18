Кроме сахарного диабета и деменции риск летального исхода Covid-19 увеличивают также заболевания почек.

К такому выводу пришли британские ученые, говорится в статье для академического журнала Anaesthesia.

Исследователи изучили данные 372 пациентов, которые были госпитализированы в реанимации четырех больниц с диагнозом Covid-19 с 10 марта по 23 июля. У 216 из них были хронические или вызванные инфекцией болезни почек. 107 пациентов (49,53%) скончались. При этом среди 156 пациентов, у которых не было проблем с почками, умерли 32 человека (20,51%).

Ученые связывают вероятность летального исхода с воздействием коронавируса на человеческий организм в целом, использованием токсичных веществ при лечении, а также "перекрестной связью" между легкими и почками.

Напомним, ранее исследователи установили, что на 37% чаще летальным исходом заканчиваются случаи Covid-19 у больных ожирением, а на 31% - у страдающих заболеваниями сердца.

Ранее мы писали, что группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других учреждений в ходе исследования выяснила, что коронавирусная инфекция повышает риск развития сахарного диабета у зараженных вирусом.