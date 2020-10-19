За кулисами поездки Владимира Зеленского в Лондон чуть было не осталась весьма примечательная встреча: президента Украины с главой британской разведки Ми-6 Ричардом Муром.

Информацию об этом опубликовали СМИ, после чего вынужден был подтвердить и Зе.

Сам факт встречи главы независимого государства с руководителем иностранной разведки с точки зрения дипломатии крайне удивителен. И вдвойне скандально, что Зеленский пытался сохранить этот факт в тайне.

Тем более, что после поездки президента в Лондон политика Банковой претерпела важные изменения. Офис президента выдвинул несколько инициатив, которые явно играют в пользу западных интересов.

Разбирались, зачем Зеленский встречался с руководителем разведки, которая известна даже далеким от политики людям по фильмам о Джеймсе Бонде.

Тайная встреча на Принца Альберта

12 октября издание "Зеркало недели" сообщило, что Зеленский встречался с главой Ми-6.

"Уайтхолл (британское правительство - Ред.) поручил донести украинскому президенту месседжи, которые по ряду причин не хотел озвучивать Джонсон (премьер Британии - Ред.)", - рассказал источник газеты.

На встрече, как утверждается, присутствовал глава СБУ Иван Баканов. Обсуждались, по версии СМИ, три основные темы:

1. Атаки украинской власти на антикоррупционные органы в Украине и стремление офиса президента взять под свой контроль САП, НАБУ, Офис генерального прокурора, а также судебные инстанции.

2. Ситуация на Донбассе и действия России.

3. Окружение Зеленского, не только официальное, но и неформальное, имеющее значительное влияние на президента. Причем издание указывало, что этот пункт также имеет отношение к российской тематике. То есть, надо полагать, британские спецслужбы подозревают, что на окружение Зе имеет влияние Россия.

На следующий день президент подтвердил, что такая встреча была. Но по сути опроверг, что на ней был Баканов.

"У нас была встреча в офисе МИ-6. К сожалению, не всю информацию я могу озвучивать. То есть это государственные дела. Я прочитал о том, что пишут о составе этой встречи. Во-первых, там был другой состав на этой встрече", – отметил Зеленский.

Также, по его словам, вопрос, который, по версии украинских СМИ, будто бы поднимался на этой встрече, на самом деле вообще не рассматривался (правда, он не указал какой из трех).

"Из всего объема вопросов с нашей долгой двухчасовой встречи большинство составляла информация о помощи и защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Детали я не могу распространять", – признался Зеленский.

По словам Зе, одной из тем стало противодействие дезинформации и фейковым новостям.

"Они как раз сказали, что у нас большая проблема с тем, что СМИ финансируются не только украинцами. Что в Украине, к сожалению, многие из тех телеканалов, которые мы с вами знаем, финансируются различными группами", – сказал президент.

Отметим, что в Украине действительно есть СМИ, которые в открытую финансируются не просто иностранцами, а еще и иностранными государствами. Например, Радио "Свобода". А также медиа-проекты, которые живут на гранты западных посольств.

Но вряд ли об угрозе с их стороны шла речь на встрече главы Ми-6 с Зеленским. Скорее обсуждалось противодействие телеканалам, которые принадлежат соратнику Медведчука Тарасу Козаку (Зик, 112, NewsOne). Именно их постоянно обвиняют в том, что они якобы финансируются Россией, что сами каналы называет ложью и попыткой оправдать давление властей.

Еще интересный момент по встрече - она прошла в офисе Ми-6 на набережной Принца Альберта в Лондоне, о чем прямо говорится и на сайте Зеленского.

То есть украинский президент мало того, что провел неофициальную встречу с разведчиками Британии, так еще и сам к ним поехал. Что является дипломатическим унижением для статуса главы государства.

Такая встреча, будь она жизненно необходима, могла бы пройти где-то на нейтральной территории и в составе делегаций. А в идеале с главой Ми-6 (или, как ее официально называют, SIS) должен был встречаться только Иван Баканов - человек равный по рангу.

Поэтому вся эта история сильно напоминает вызов президента "на ковер".

Интересен также факт утечки информации о встрече.

Очевидно, что украинская сторона была в огласке совершенно не заинтересована - это сильно бьет по имиджу президента. Поэтому не исключено, что данные пошли как раз от британской стороны. Либо, что более вероятно, британцы проинформировали о встрече американских партнеров, а те - журналистов и активистов в Украине, с которыми они традиционно работают.

Так или иначе, но утечку организовал Запад. Чуть ниже мы разберем почему.

Мур. Ричард Мур

Главный разведчик Великобритании Ричард Мур - личность примечательная. Он однофамилец одного из актеров, сыгравших Джеймса Бонда. Сам он часто шутил о своей якобы родственной связи с киношным Бондом - Роджером Муром.

"Я с дядей Роджером", - такие фото Мур публиковал в своем твиттере.

Хотя, конечно, шеф Ми-6 должен скорее ассоциироваться не с Бондом, который был агентом-оперативником, а с его начальником - таинственным "М".

Мур возглавил SIS буквально несколько недель назад. До этого работал в британском Форин Офис - министерстве иностранных дел, где занимал должность директора по общим политическим вопросам.

Глава Ми-6 Ричард Мур. Фото МИД Великобритании

Внешняя разведка Ми-6 вообще числится как структурное подразделение британского МИДа. Руководителя этого ведомства назначает глава Форин офиса с согласия премьер-министра.

Мур - кадровый офицер разведки, получивший ранее образование в Оксфорде по философии и политэкономии.

Родился Ричард в Ливии, детство провел в Москве. Его родители тоже работали по внешнеполитической части (отец был карьерным дипломатом). В своем Твиттере нынешний главный британский разведчик вспоминал московское детство.

"Было здорово вернуться в Москву впервые с 1968 года. Я жил здесь маленьким мальчиком. Мои первые воспоминания связаны с жизнью в России", - писал он в 2019 году.

В SIS он с 1987 года, причем работу разведчика он ведет под легальным прикрытием дипломата. Много работал в азиатских странах и Турции. С 2014 по 2017 год был послом Соединенного Королевства в Анкаре (то есть формально в Ми-6 уже не работал).

Турецким Ричард Мур владеет свободно и даже ведет на нем твиттер. Британские СМИ пишут, что за время своей работы в Турции посол установил дружеские отношения с президентом Реджепом Эрдоганом. И даже советовал правительству поддержать его во время госпереворота в Турции.

Также в разные периоды Мур занимал высокие должности в центральном аппарате Форин Офиса. Из личной жизни главы SIS известен примечательный факт, что женился на слепой женщине. И публиковал в твиттере фото ее собаки-поводыря с турецкой кличкой "Юлдуз Ханум".

У Мура двое детей.

Сайт Форин офиса пишет об увлечениях Мура: "Интересы Ричарда включают гольф, пешие прогулки, подводное плавание с аквалангом, турецкие ковры и фарфор, а также посещение исторических мест". Также известно, что Мур болеет за турецкий футбольный клуб "Бешикташ".

"Страна" поговорила о Муре с британским журналистом Джеймсом Гантом, который специализируется на темах безопасности.

"Это бывший посол в Турции, карьерный дипломат и разведчик. Кстати, он стал первым сотрудником спецслужб, который открыто постит в "Твиттере", еще и со смайликами. А турецкая Hürriyet даже назвала Мура одним из трех самых влиятельных блогеров года в стране, - рассказал нам Гант. - Мур выступает за более тесные связи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, в том числе чтобы можно было с его помощью оказывать давление на Россию. А так как его работа на посту главного разведчика начинается в период обострения напряженности между Россией и Западом, в частности, из-за истории с отравлением Навального, российский вопрос станет для него одним из главных. Кроме того, Мур глубоко знаком с темой армяно-азербайджанского конфликта, у него есть связи с азербайджанской элитой".

"Попытка устрашения". Что Зе мог обсуждать с Муром?

Британские журналисты называют случай встречи шефа разведки с президентом другого государства исключительным.

"Случаи встреч главы британской разведки с главой иностранного государства очень редки. И обычно мы говорим о чем-то исключительном, - говорит "Стране" британский эксперт Ирина Мартин. - Могу предположить, что речь на встрече шла о стратегическом положении Украины, зажатой между Россией и Европой в целях предотвращения Зеленского и команды желания повернуться в сторону России. Одно дело, когда это озвучивает Зеленскому Джонсон, совсем другое, когда глава британской разведки. Это похоже на попытку устрашения".

С тем, что никто из мировых лидеров не встречался в таком формате с руководителем SIS говорит и британская журналистка Оливия Крелин.

"Эта встреча сама по себе уникальна, не припомню, чтобы глава британской разведки встречался с главой государства. Это компетенция не его, а премьер-министра (также лидеры государств встречаются с членами королевской семьи). Могли говорить об отношениях Украины и России, конфликте на Донбассе - это то, что прежде всего волнует Лондон, а также о внутренней ситуации в Украине, об оппозиции Зеленскому и роли СМИ в Украине", - сказала Оливия "Стране".

Украинский политолог Вадим Карасев считает, что помимо "рекомендаций" британские разведчики могли предоставить Зеленскому какую-то информацию по интересующим его вопросам. В том числе с целью помочь ему принять определенные решения.

"Не верю в версию, которая появилась в СМИ, что главной темой для обсуждения Зеленского с МИ-6 стал Ермак и его "российские связи". Скорее всего ему слили инсайды о том, кто финансирует оппозиционных украинских политиков. Ещё одна тема – Коломойский. Скорее всего, Зеленскому посоветовали дистанцироваться от Коломойского с учетом дела ФБР против него в США. Отдельно могли обсуждать обстановку в бывших советских республиках – в Беларуси, которая особо волнует Британию (Зеленскому могли дать прогнозы об устойчивости власти Лукашенко), а также конфликт в Нагорном Карабахе в формате Азербайджан-Армения-Россия-Турция. Зеленскому эта информация нужна, чтобы знать, как реагировать на ситуацию в Беларуси и Нагорном Карабахе", - говорит Карасев "Стране".

Источник "Страны", близкий к окружения президента говорит, что даже в узком кругу Зеленский не распространяется подробно о содержании беседы.

"Когда только появилась первая информация об этой встрече, то многие на Банковой были уверены, что это фейк, запущенный группой поддержки НАБУ. И потому сильно удивились, когда президент подтвердил факт встречи. По той информация, которая циркулирует в Офисе президента, Мур сказал Зеленскому, что отношения Запада с Россией ухудшаются и, как говорится, "суровые годы приходят". А потому ему нужно чистить окружение от людей, по которым есть подозрения о связях с Россией, а также что-то делать с украинскими СМИ, которые на Западе считают пророссийскими. Но на самом деле это только один из многих таких разговоров, которые сейчас проводят с Зеленским и другими руководителями Украины представители Запада. Они обеспокоены тем, что в Украине усиливается тренд негатива в отношении внешнего управления и усиливаются настроения замириться с Россией. Причем речь идет не только об ОПЗЖ, но и о многих представителях крупного бизнеса. И Запад сильно обеспокоен, что Зеленский не может этот тренд поломать, а потому требует от него более жестких действий. Для этого и организовали даже встречу с Муром, чтоб попугать авторитетом могущественной разведки", - говорит источник.

Что изменилось после свидания Зеленского с Муром

Так или иначе, но после возвращения из Лондона Зеленский предпринял ряд шагов.

Первый - это антикоррупционная вертикаль. То, что этот вопрос поднимался - нет никаких сомнений. Зеленского на этот счет "допрашивал" даже далекий от украинских реалий британский журналист Стивен Сакур.

Не секрет, что у Зеленского пытаются поставить под контроль НАБУ и САП - два ведомства, которые "заточены" на борьбу с топ-коррупцией.

Оба находятся в орбите Запада. Но после отставки спецпрокурора Назара Холодницкого Рада начала искать ему замену без согласования с иностранцами, что вызвало возмущение в посольствах. А недавно через Конституционный суд протащили решение, что и Артем Сытник незаконно назначен директором НАБУ. Более того, КСУ сейчас рассматривает еще одно дело - о признании неконституционным Высшего антикорруационного суда. Если по нему будет положительный вердикт, то это может полностью разрушить всю антикоррупционную вертикаль, которая как раз и "замыкается" антикорсудом.

Однако после поездки Зе в Лондон Офис президента спустил своим депутатам "темник", в котором сказано, что отставка Сытника ничего не решит, и нужно наоборот добавить НАБУ полномочий. То есть разворот крайне примечательный. Хотя и пока нельзя однозначно говорить, что окончательный. Речь может идти и о тактическом отступлении, чтоб на данном этапе не сильно злить Запад.

Второй - Национальный банк. После поездки Зе в Британию сорвалось увольнение первого зампреда НБУ Екатерины Рожковой и замглавы банка Дмитрию Сологубу. Это последние порошенковские кадры в Нацбанке, назначенные в том числе "по квоте" МВФ.

В начале октября обоим выразили недоверие, а в пятницу должно было состояться заседание, где их собирались снимать с должностей. Но внезапно это собрание отменили.

То есть с увольнением Рожковой власть сдала назад. Хотя ранее пыталась активно поставить НБУ под свой контроль и ослабить влияние на него западных партнеров.

Кроме того, по информации "Страны", после поездки Зе в Лондон на закрытых совещаниях у президента всем дают понять, что нужно двигаться в русле МВФ по экономическим вопросам.

Третий шаг - тема с военной помощью Украине со стороны Британии и США.

Для этого, как уже рассказывала "Страна", Зеленский продвигает идею опроса населения о Будапештском меморандуме, который подписали Россия и указанные страны. В нем они гарантировали Украине защиту от внешней агрессии в обмен на сдачу ядерного оружия.

По одной из версий, Зеленский хочет провести опрос, чтобы получить некие основания направить западным странам запрос о военной помощи по этому меморандуму.

Правда, очевидно, что воевать за Украину на Донбассе союзники по НАТО не станут. То есть речь может идти о размещении военных баз Британии или США на территории Украины (о чем, кстати, недавно обмолвился министр иностранных дел Дмитрий Кулеба). Но для размещения иностранных военных баз нужно поменять Конституцию. И для обоснования этого как раз и может пригодиться опрос.

Четвертый момент - это визит Зеленского в Турцию. Как писалось выше, именно на турецкой тематике специализируется новый глава Ми-6, который имеет хорошие отношения с Эрдоганом и предлагает использовать турков для давления на Россию.

Поэтому, естественно предположить, что тему взаимодействия с Турцией он поднимал и на встрече с Зеленским.

Вскоре после визита в Лондон Зеленский отправился в Стамбул, где провел встречу с Эрдоганом.

На ней помимо всего прочего отдельно обсудили создание некоей "Крымской платформы" - международного альянса, который, по мнению Киева, может помочь вернуть Крым.

"И мы надеемся на серьезную роль Турции в этом вопросе. Ведь разве можно что-то решить без Турции в нашем регионе? Конечно нет", - заявил Зеленский.

Об участии Турции в "Крымской платформе" также идет речь и в совместном заявлении: "Турецкая Республика подтверждает свою безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и приветствует сотрудничество в рамках Крымской платформы, инициированной Украиной".

Отдельно Эрдоган лично заявил, что не признает аннексию Крыма.

Впрочем, пока это выглядит как декларации. Но, с учетом активного участия Турции в событиях в Карабахе нельзя исключать, что и в украинских военных делах Эрдоган захочет принять масштабное участие.

Тем более, что одной из главных тем, которые обсуждали два президента были поставки ударных беспилотников для украинской армии.

В общем за тем, что будет происходить вокруг пока еще малопонятной "Крымской платформы" стоит внимательно следить.

Кроме того, в Стамбуле прошла еще одна показательная встреча президента Украины - с патриархом Варфоломеем.

Зеленский, который раньше от религиозной темы абстрагировался, внезапно пригласил главу Константинопольской церкви в Украину. Что выглядит явно недружественным шагом в адрес УПЦ. И показывает курс на возвращение политики Порошенко, с ее поддержкой ПЦУ, в создании которой принимали немалое участие западные структуры.

То есть, как видим, немало перемен произошло после визита президента Украины в Британию и загадочной встречи с главой Ми-6.

Причем перемены идут примерно в одном направлении - усилении западного влияния на Украину и отказа от попыток сопротивляться внешнему управлению, которые предпринимались с марта этого года после отставки правительства Гончарука и генпрокурора Рябошапки.

Другой вопрос - сможет ли (и захочет ли) Зеленский выполнить те задачи, которые ему ставит сейчас Запад. Это пока вопрос открытый. Особенно с учетом нарастающего общественного тренда недовольства внешним управлением.