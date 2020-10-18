В Харьковской области за прошедшие сутки выявили почти 600 случаев Covid-19, а в Киеве за этот период коронавирусная болезнь подтвердилась у более 450 человек.

Об этом гласят данные Минздрава от 18 октября, передает телеграм-канал "Коронавирус в регионах".

Так, всего в Украине с начала эпидемии было выявлено 298 872 случая коронавирусной болезни (+5 231 за сутки). Умерли 5 607 пациентов (+90), выздоровели 125 377 человек (+1 264).

Число новых случаев коронавируса распределилось по регионам следующим образом:

Винницкая область - 8356 (+123)





Волынская область - 10830 (+148)





Днепропетровская область - 10933 (+212)





Донецкая область - 7007 (+231)





Житомирская область - 9787 (+248)





Закарпатская область - 11736 (+110)





Запорожская область - 6365 (+106)





Ивано-Франковская область - 16580 (+203)





Кировоградская область - 1564 (+52)





г. Киев - 30463 (+453)





Киевская область - 12684 (+245)





Львовская область - 24844 (+305)





Луганская область - 2422 (+88)





Николаевская область - 5687 (+120)





Одесская область - 18729 (+210)





Полтавская область - 5877 (+139)





Ровенская область - 15882 (+236)





Сумская область - 8850 (+326)





Тернопольская область - 17361 (+201)





Харьковская область - 28518 (+589)





Херсонская область - 2472 (+92)





Хмельницкая область - 10818 (+338)





Черновицкая область - 17659 (+209)





Черкасская область - 6762 (+143)





Черниговская область - 6686 (+104)

Напомним, с понедельника, 19 октября, в Украине начнет действовать новое карантинное зонирование. Согласно ему, 8 областных центров попадут в "красную" зону.

Ранее мы публиковали статистику распространения коронавируса по регионам за вчера, когда в Украине было выявлено рекордное число новых случаев Covid-19.