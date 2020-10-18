Харьковская область - первая по ковиду. Опубликована статистика по регионам Украины на 18 октября
В Харьковской области за прошедшие сутки выявили почти 600 случаев Covid-19, а в Киеве за этот период коронавирусная болезнь подтвердилась у более 450 человек.
Об этом гласят данные Минздрава от 18 октября, передает телеграм-канал "Коронавирус в регионах".
Так, всего в Украине с начала эпидемии было выявлено 298 872 случая коронавирусной болезни (+5 231 за сутки). Умерли 5 607 пациентов (+90), выздоровели 125 377 человек (+1 264).
Число новых случаев коронавируса распределилось по регионам следующим образом:
- Винницкая область - 8356 (+123)
- Волынская область - 10830 (+148)
- Днепропетровская область - 10933 (+212)
- Донецкая область - 7007 (+231)
- Житомирская область - 9787 (+248)
- Закарпатская область - 11736 (+110)
- Запорожская область - 6365 (+106)
- Ивано-Франковская область - 16580 (+203)
- Кировоградская область - 1564 (+52)
- г. Киев - 30463 (+453)
- Киевская область - 12684 (+245)
- Львовская область - 24844 (+305)
- Луганская область - 2422 (+88)
- Николаевская область - 5687 (+120)
- Одесская область - 18729 (+210)
- Полтавская область - 5877 (+139)
- Ровенская область - 15882 (+236)
- Сумская область - 8850 (+326)
- Тернопольская область - 17361 (+201)
- Харьковская область - 28518 (+589)
- Херсонская область - 2472 (+92)
- Хмельницкая область - 10818 (+338)
- Черновицкая область - 17659 (+209)
- Черкасская область - 6762 (+143)
- Черниговская область - 6686 (+104)
Напомним, с понедельника, 19 октября, в Украине начнет действовать новое карантинное зонирование. Согласно ему, 8 областных центров попадут в "красную" зону.
Ранее мы публиковали статистику распространения коронавируса по регионам за вчера, когда в Украине было выявлено рекордное число новых случаев Covid-19.