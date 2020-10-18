В Киеве за сутки подтвердилось более 450 случаев коронавирусной болезни. Фото: Страна

В Харьковской области за прошедшие сутки выявили почти 600 случаев Covid-19, а в Киеве за этот период коронавирусная болезнь подтвердилась у более 450 человек.

Об этом гласят данные Минздрава от 18 октября, передает телеграм-канал "Коронавирус в регионах".

Так, всего в Украине с начала эпидемии было выявлено 298 872 случая коронавирусной болезни (+5 231 за сутки). Умерли 5 607 пациентов (+90), выздоровели 125 377 человек (+1 264).

Число новых случаев коронавируса распределилось по регионам следующим образом: 

  • Винницкая область - 8356 (+123)

  • Волынская область - 10830 (+148)

  • Днепропетровская область - 10933 (+212)

  • Донецкая область - 7007 (+231)

  • Житомирская область - 9787 (+248)

  • Закарпатская область - 11736 (+110)

  • Запорожская область - 6365 (+106)

  • Ивано-Франковская область - 16580 (+203)

  • Кировоградская область - 1564 (+52)

  • г. Киев - 30463 (+453)

  • Киевская область - 12684 (+245)

  • Львовская область - 24844 (+305)

  • Луганская область - 2422 (+88)

  • Николаевская область - 5687 (+120)

  • Одесская область - 18729 (+210)

  • Полтавская область - 5877 (+139)

  • Ровенская область - 15882 (+236)

  • Сумская область - 8850 (+326)

  • Тернопольская область - 17361 (+201)

  • Харьковская область - 28518 (+589)

  • Херсонская область - 2472 (+92)

  • Хмельницкая область - 10818 (+338)

  • Черновицкая область - 17659 (+209)

  • Черкасская область - 6762 (+143)

  • Черниговская область - 6686 (+104)

Напомним, с понедельника, 19 октября, в Украине начнет действовать новое карантинное зонирование. Согласно ему, 8 областных центров попадут в "красную" зону.

Ранее мы публиковали статистику распространения коронавируса по регионам за вчера, когда в Украине было выявлено рекордное число новых случаев Covid-19.

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