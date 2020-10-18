В воскресенье, 18 октября, в сети появилось видео ликвидации убийцы учителя истории в Париже.

Запись была опубликована на странице "Военный Осведомитель" в Telegram.

Так, кадры были сняты очевидцем. На них полицейские стоят на улице с оружием неподалеку от машины с включенными проблесковыми маячками.

Слышно, как они кричат преступнику, требуя от него сдаться. После этого звучат выстрелы.

Напомним, 16 сентября в пригороде Парижа было обнаружено обезглавленное тело преподавателя истории и географии. Убийца был ликвидирован сотрудниками полиции.

Позже выяснилось, что виновник трагедии родился в России. Позже это подтвердил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.

Также "Страна" приводила слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который отреагировал на слухи о возможном чеченском происхождении убийцы. Он заявил, что его народ здесь ни при чем.