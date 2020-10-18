Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров осудил жестокое убийство учителя истории под Парижем и призвал не связывать теракт с чеченцами. По его словам, обвиняемый в преступлении был в Чечне всего один раз.

Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале в воскресенье, 18 октября.

Так, лидер Чечни отметил, что по данным французских СМИ, убийцей является Абдуллах Анзоров, "18-летний юноша чеченской национальности, не имевший ранее радикальных взглядов". Кадыров обратил внимание на то, что перед смертью преподаватель показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

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"Эта трагедия заставляет задуматься о том, что французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям. Такие действия не иначе как провокационными не назовешь", - считает глава Чеченской республики.

Кадыров отметил, что это не первый случай, "когда во Франции пытаются свалить все свои проблемы на чеченцев".

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"Смею всех заверить - чеченцы здесь ни при чем. Более того, Анзоров А. почти всю свою жизнь прожил во Франции, переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке. И наверняка отдавал отчет своим действиям, понимая, что государство в упор не слышит верующих. Забегая вперед, дабы французские следователи не добавили красок в версию "чеченского следа", подчеркну, что в Чеченской Республике Анзоров побывал лишь раз в жизни в возрасте двух лет", - добавил чеченский лидер.

Кадыров отметил, что власти Чечни осуждают теракт и выражают соболезнования родным погибшего.

"Выступая категорически против терроризма в любых проявлениях, я призываю не провоцировать верующих, не задевать их религиозные чувства. Когда во Франции будет налажен государственный институт межнациональных и межконфессиональных отношений, тогда в стране и будет здоровое общество. А пока найдите в себе силы признать, что у мусульман есть право на религию, и никто его не отнимет!" - резюмировал Кадыров.

Напомним, 16 октября в пригороде Парижа было обнаружено обезглавленное тело учителя истории и географии, который показывал ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда. Убийца был ликвидирован полицией.

Позже стало известно, что преступником оказался родившийся в Москве чеченец, который жил во Франции в статусе беженца. Он назвал учителя "псом Макрона" и опубликовал фото его отрубленной головы у себя в Твиттере.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся терактом. Примечательно, что в начале месяца глава государства обнародовал план защиты светских ценностей страны от исламского радикализма.