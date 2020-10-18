В Сумах в депутаты баллотируется целая семья, но от разных партий. Фото: Facebook/ЦИК
В Сумах в депутаты баллотируется целая семья, но от разных партий. Фото: Facebook/ЦИК

В Сумской области обнаружили семью, которая решила баллотироваться в городской и областной советы от разных политических партий: "Батькивщины", "Европейской солидарности" и "Слуги народа". 

Семья под Сумами баллотируется в депутаты. Скриншот: facebook.com/hennadiy.minayev

Информация подтверждается и на сайте ЦИК. 

Так, Галаев Магомер-Шарип Джамалович является кандидатом в депутаты Сумского областного совета. Он идет от партии "Батькивщина".

Семья под Сумами идет в депутаты. Скриншот: cvk.gov.ua

А вот Галаев Расул Магомед-Шарипович баллотируется в депутаты Сумского городского совета от партии "Европейская солидарность".

Семья под Сумами идет в депутаты. Скриншот: cvk.gov.ua

В то же время Галаев Рустам Магомед-Шарипович также баллотируется в городской совет Сум, но уже от партии "Слуга народа".

Семья под Сумами идет в депутаты. Скриншот: cvk.gov.ua

Напомним, правоохранители Киевской области задержали двух парней, которые ночью заменяли на билбордах номера кандидата в избирательном бюллетене. На них было составлено 18 административных протоколов.

Как сообщалось, более 200 наблюдателей, включая иностранцев, аккредитованы на местные выборы в Украине.

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