В Сумской области обнаружили семью, которая решила баллотироваться в городской и областной советы от разных политических партий: "Батькивщины", "Европейской солидарности" и "Слуги народа".

Информация подтверждается и на сайте ЦИК.

Так, Галаев Магомер-Шарип Джамалович является кандидатом в депутаты Сумского областного совета. Он идет от партии "Батькивщина".

А вот Галаев Расул Магомед-Шарипович баллотируется в депутаты Сумского городского совета от партии "Европейская солидарность".

В то же время Галаев Рустам Магомед-Шарипович также баллотируется в городской совет Сум, но уже от партии "Слуга народа".

Напомним, правоохранители Киевской области задержали двух парней, которые ночью заменяли на билбордах номера кандидата в избирательном бюллетене. На них было составлено 18 административных протоколов.

Как сообщалось, более 200 наблюдателей, включая иностранцев, аккредитованы на местные выборы в Украине.