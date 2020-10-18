В Украине по состоянию на утро воскресенья, 18 октября, число лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 увеличилось на 5 231.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, общее число случаев Covid-19 в стране увеличилось до 298 872 (+5 231 за сутки). За время эпидемии коронавирусной болезни в Украине скончались 5 607 человек (+90), выздоровели 125 377 пациентов (+1 264).

Напомним, вчера в Украине было зафиксировано рекордное число новых случаев коронавирусной болезни - 6 410. Из них только в Киеве за сутки выявлено 598 случаев.

Ранее мы писали, что с понедельника, 19 октября, в Украине начнет действовать новое карантинное зонирование. Согласно ему, 8 областных центров попадут в "красную" зону.