В министерствах обороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в нарушении нового соглашения о гуманитарном перемирии, которое начало действовать в 23:00 17 октября.

Об этом гласят сообщения ведомств, обнародованные утром в воскресенье, 18 октября.

"Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня, вооруженные силы Азербайджана в очередной раз грубо нарушили соглашение. К 07:20, с использованием артиллерийского огня, противник предпринял наступление на южном направлении (Худаферинское водохранилище) с целью занятия выгодных позиций. Обе стороны несут потери", - сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

В свою очередь в азербайджанском оборонном ведомстве утверждают, что ответственной за нарушение перемирия является именно Армения.

"Несмотря на объявление нового режима гуманитарного прекращения огня с 00:00 часов 18 октября, ВС Армении в очередной раз грубо нарушили соглашение. В течение ночи противник из минометов и артиллерии обстрелял окрестности города Джебраил, а также освобожденные от оккупации села этого района, расположенные вдоль реки Араз. Потерь среди личного состава нет", - говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что подразделения азербайджанской армии предприняли адекватные меры.

"ВС Азербайджана предпринимают соответствующие действия на выгодных рубежах, важных высотах и позициях на всей протяженности фронта", - добавили в Минобороны Азербайджана.

Напомним, в субботу, 17 октября, Армения и Азербайджан договорились о перемирии, которое началось в 23:00 в тот же день по Киеву.

Перед этим президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы страны взяли под контроль семь населенных пунктов в районе Нагорного Карабаха, а также город Физули.