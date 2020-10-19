Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 19 октября. Ха последние сутки заразилось еще 4 766 человек, излечилось 1 112 пациентов и скончалось 66.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

  • Винницкая область - 8 418 случаев;
  • Волынская область - 10 986 случаев;
  • Днепропетровская область - 11 108 случаев;
  • Донецкая область - 7 133 случая;
  • Житомирская область - 10 095 случаев;
  • Закарпатская область - 11 825 случаев;
  • Запорожская область - 6 483 случая;
  • Ивано-Франковская область - 16 766 случаев;
  • Кировоградская область - 1 591 случай;
  • Киев - 30 848 случаев;
  • Киевская область - 12 924 случаи;
  • Львовская область - 25 103 случая;
  • Луганская область - 2 467 случаев;
  • Николаевская область - 5 865 случаев;
  • Одесская область - 19 079 случаев;
  • Полтавская область - 6 051 случай;
  • Ровенская область - 16 034 случая;
  • Сумская область - 9 104 случая;
  • Тернопольская область - 17 503 случая;
  • Харьковская область - 29 113 случаев;
  • Херсонская область - 2 570 случаев;
  • Хмельницкая область - 11 035 случаев;
  • Черновицкая область - 17 866 случаев;
  • Черкасская область - 6 892 случая;
  • Черниговская область - 6 779 случаев.

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, украинцы начали массово откладывать деньги "на коронавирус". Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и "страшилки" тех, кто уже лечился от ковида и потратил на это немалые деньги, заставляет людей держать своего рода "неприкосновенный запас" на случай болезни. 

Как сообщала "Страна", в Государственный экспертный центр при Минздраве Украины подали документы на регистрацию препарата для лечения коронавируса "Фавипиравир-Микрохим". Он является копией японского лекарства, которое внесено в украинский протокол лечения, но не зарегистрировано в Украине. 

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