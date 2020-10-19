В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 19 октября. Ха последние сутки заразилось еще 4 766 человек, излечилось 1 112 пациентов и скончалось 66.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Винницкая область - 8 418 случаев;

Волынская область - 10 986 случаев;

Днепропетровская область - 11 108 случаев;

Донецкая область - 7 133 случая;

Житомирская область - 10 095 случаев;

Закарпатская область - 11 825 случаев;

Запорожская область - 6 483 случая;

Ивано-Франковская область - 16 766 случаев;

Кировоградская область - 1 591 случай;

Киев - 30 848 случаев;

Киевская область - 12 924 случаи;

Львовская область - 25 103 случая;

Луганская область - 2 467 случаев;

Николаевская область - 5 865 случаев;

Одесская область - 19 079 случаев;

Полтавская область - 6 051 случай;

Ровенская область - 16 034 случая;

Сумская область - 9 104 случая;

Тернопольская область - 17 503 случая;

Харьковская область - 29 113 случаев;

Херсонская область - 2 570 случаев;

Хмельницкая область - 11 035 случаев;

Черновицкая область - 17 866 случаев;

Черкасская область - 6 892 случая;

Черниговская область - 6 779 случаев.

Напомним, украинцы начали массово откладывать деньги "на коронавирус". Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и "страшилки" тех, кто уже лечился от ковида и потратил на это немалые деньги, заставляет людей держать своего рода "неприкосновенный запас" на случай болезни.

Как сообщала "Страна", в Государственный экспертный центр при Минздраве Украины подали документы на регистрацию препарата для лечения коронавируса "Фавипиравир-Микрохим". Он является копией японского лекарства, которое внесено в украинский протокол лечения, но не зарегистрировано в Украине.