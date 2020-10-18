В разных регионах Украины в воскресенье, 18 сентября, ожидается совершенно разная погода.

Об этом синоптик Наталья Диденко рассказала на своей странице в Facebook.

Так, если в Карпатах завтра будет минусовая температура и снег, то в Луганской области ожидается тепло до +17. Также местами пройдут грозы со шквалами.

"Сложная и пестрая погода сейчас в Украине! Контрасты: от +6 во Львовской области до +17в Луганской. В Карпатах ноль и небольшой "минус", идет снег. А вдоль полосы от Харьковской через Днепропетровскую область в Крым гремят грозы и возникают шквалы! Завтра - угомонится", - написала она.

Напомним, на территории большинства регионов Украины в воскресенье, 18 октября, дождей не ожидается, однако температура значительно упадет.

Как сообщала "Страна", киевские спасатели отчитались о ликвидации подтоплений по городу, которые вызвал сегодняшний сильный ливень.