Около сотни фур на свежем участке трассы в Николаевской области решили саботировать введенное при въезде не дорогу взвешивание и перекрыли дорогу транспортными средствами.

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности в Facebook.

"На отремонтированном участке дороги в Николаевской области развернули пункт ГВК (Габаритно-весового контроля - Ред.). Перевозчики саботируют взвешивание и создают искусственную пробку из 100 грузовиков на трассе. Второй день подряд на въезде в г. Николаев с херсонского направления на обочине отремонтированной автодороги наблюдается огромная очередь грузовиков", - говорится в сообщении.

Укртрансбезопасность решила развернуть круглосуточный пункт взвешивания, чтобы не допустить повреждение новой дороги слишком тяжелыми фурами. Однако дальнобойщики с такой мерой не согласны и объявили забастовку.

У сотрудников также появилась информация о планах прорыва ночью, поэтому на месте патрулирует полиция и несколько машин Укртрансбезопасности.

Напомним, в Украине могут начать взвешивать пассажирский транспорт, чтобы избежать нарушений в перевозках вне нормы.

Как сообщала "Страна", два человека погибли в результате масштабного ДТП, которое произошло минувшей ночью в Николаевской области на автодороге "Благовещенское-Николаев". На улице Самосенко в селе Новоегоровка Вознесенского района столкнулись, а потом вспыхнули два грузовика.