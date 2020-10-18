Президент Франции Эмманюэль Макрон положительно отреагировал на новость о новом перемирии между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение администрации президента Франции.



"Президент республики приветствует гуманитарное перемирие, объявленное сегодня вечером совместно Арменией и Азербайджаном, после посреднических усилий Франции, которые она предпринимала в последние дни и часы в координации с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Это прекращение огня должно быть безоговорочным и строго соблюдаться обеими сторонами. Франция будет очень внимательно следить за этим и останется приверженной обеспечению прекращения военных действий на постоянной основе с тем, чтобы можно было быстро начать заслуживающие доверия переговоры", - заявил он.

Напомним, в субботу, 17 октября, Армения и Азербайджан договорились о перемирии, которое начнется 18 октября. Гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе начнется с 00:00 18 октября. Об этом сообщили МИД Армении и МИД Азербайджана. Решение было принято в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Москве 10 октября.

Как сообщала "Страна", президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы страны взяли под контроль семь населенных пунктов в районе Нагорного Карабаха, а также город Физули.