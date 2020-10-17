Президент Эстонии Керсти Кальюлайд намерена уволить главу Министерства внутренних дел Март Гельме за высказывания против геев.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Речь идет о наших людях - наших полицейских и учителях, наших творческих людях и строителях, соседях, коллегах, друзьях. И чужих, но все же наших людей. Их распределение и классификация на основе сексуальной ориентации, цвета кожи или любых других характеристик как правильных и неправильных для нас и для них неприемлемы, противоречат духу нашей Конституции, а также просто по-человечески отвратительно", - заявила она.

Кальюлайд также отметила, что министр с такими взглядами стране не нужен и уже обсудила этот вопрос с премьер-министром Эстонии.

Отметим, накануне Март Гельме в интервью Deutsche Welle заявил, что правительство намерено провести референдум, чтобы внести в конституцию страны определение брака как союза мужчины и женщины, поскольку "государство не может сохраниться без детей и без морали".

А представителям ЛГБТ он порекомендовал бежать в Швецию.

"Это не гомофобия. Я бы сказал, что те люди, которые говорят, что нашего референдума не надо, - гетерофобы. Они лезут в постель гетеросексуалов. Они лезут, а не мы лезем в их постель. Если они могут делать свою гомопропаганду, то мы можем делать и другую пропаганду ", - сказал он.

Напомним, в Международный день борьбы с гомофобией украинцам предложили вывешивать радужные флаги.

Как сообщала "Страна", появился текст законопроекта депутата от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк относительно внесения изменений в Уголовный кодекс, которые предполагают штрафы до 17 тысяч гривен или лишение свободы до 8 лет за преступления на основе гендерной неприязни или нетерпимости к сексуальной ориентации.