В руководстве Североатлантического альянса выразили обеспокоенность по поводу проведенных Турцией пусков российской зенитно-ракетной системы С-400.

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на представителей НАТО.

"Эта система может представлять угрозу для воздушных судов союзников и негативно повлиять на отношения между партнерами по Альянсу".

По словам представительницы НАТО, важно, чтобы Турция как член НАТО вместе с другими союзниками продолжала поиск альтернативных путей. При этом каждый проведенный Турцией тест С-400, если эти испытания подтверждаются, "вызывает сожаление".

В Альянсе отмечают, что решение является национальной прерогативой Анкары, но C-400 не может быть интегрирована в противовоздушную и противоракетную систему НАТО.

Напомним, в пятницу, 16 октября, стало известно, что турецкие военные впервые испытали С-400 в районе черноморского города Синоп на севере страны.

Также мы писали, что ранее Турция пригрозила выгнать США с двух военных баз НАТО в случае введения санкций за С-400.