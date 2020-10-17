Житель Николаева в ходе ссоры с женой решил выстрелить супруге в голову из травматического оружия. После того, как мужчина вызвал скорую, он не пускал к пострадавшей врачей.

Об этом сообщает ТСН.

Ссоры происходили на почве ревности, которые обострились после того, как женщина приехала из-за границы, где она работала.

По словам соседей, 65-летний мужчина после приезда "скорой", которую сам и вызвал, не пускал медиков в сожительнице. Пройти врачам удалось лишь по приезду правоохранителей.

Сейчас 48-летняя пострадавшая находится в реанимации, но ее жизни уже ничего не угрожает. На момент госпитализации женщина была в сознании, хоть пуля попала в висок и сломала черепную кость.

У стрелка было разрешение на травматическое оружие и в содеянном он раскаивается. Полицейским он сказал, что просто хотел напугать супругу, но случайно нажал на курок.

"У мужчины был в руках предмет, похожий на оружие. Патрульные применили к нему средства физического воздействия и надели наручники. Пострадавшую передали врачам "скорой", - рассказал спикер патрульной полиции Николаева Виталий Душко.

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