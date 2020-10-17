Кабмин направил в Верховную Раду два законопроекта о повышении штрафов за неправильное ношение маски для физических лиц (№3891) и юридических (№3890).

Соответствующие документы опубликованы на сайте парламента.

"Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, влечет наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан", - указано в законопроекте, предусмотренном для граждан.

При неправильном ношении маски предлагается штрафовать на 170 гривен, а при повторном проступке - на 255 гривен.

Кроме того, наказание предусмотрено и для общественного транспорта, заведений и прочих общественных мест, администрация которых не контролирует правильное ношение маски. В таком случае юридическим лицам придется заплатить штраф в размере от 3400 до 5100 гривен.

Напомним, Верховной Раде предложили рассмотреть изменения в закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" введя ответственность для собственников помещений за не соблюдение масочного режима.

Как сообщала "Страна", ранее публиковался список карантинных ограничений, которые Верховная Рада ввела в этом месяце.