Почти 40 человек были задержаны правоохранительными органами во время акции протеста в Минске.

По данным правозащитного центра "Весна", в списке задержанных числятся имена 38 человек, среди них трое журналистов белорусских СМИ.

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома подтвердили факт задержания студентов, но не назвали их количество.

В отношении журналистов, задержанных во время освещения студенческого марша, начался административный процесс.

"Задержанные во время освещения несанкционированной акции в Минске журналисты проведут ночь в центре изоляции правонарушителей", сообщили в ГУВД.

Около сотни студентов собрались у Белорусского лингвистического университета и прошли маршем к проспекту Независимости. В Минске также состоялся женский марш.

Напомним, что у Лукашенко заявили, что силовики не уйдут с улиц и готовы стрелять в протестующих.

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