В США двухлетняя девочка случайно разослала обнаженные снимки матери ее знакомым, пока играла с телефоном.

Об этом сообщает Discover 24 со ссылкой на собственные источники.

Эмили Шмит, которая живет в американском штате Огайо, решила высушить волосы после душа и дала своей двухлетней дочери Карсин телефон, чтобы занять ее на время процесса. Однако спустя некоторое время от знакомых начали приходить благодарности за рассылку эротических фото.

Женщина рассказала, что "чуть не сгорела от стыда", после чего объяснила ситуацию и извинилась. Оказалось, снимки попали 15 контактам, включая ее друзей из университета, бывших клиентов и коллег по работе.

Молодой матери поверили только потому, что снимки были смазанными и на большинстве кадров оказались потолок или ноги девушки. А, когда Эмили рассказала о курьезном случае в социальных сетях, многие поддержали ее и поделились похожими историями.

Напомним, в Киеве произошло ЧП. На одной из улиц столицы прохожие стали свидетелями того, как обнаженная женщина пересекала проезжую часть дороги. Вначале на четвереньках, а затем ползком она пыталась преодолеть пешеходный переход.

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