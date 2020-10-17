Среди девяти задержанных по делу об убийстве школьного учителя Самюэля Пати оказался исламистский активист Абдельаким Сефриуи.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник, знакомый с досье.

Сефриуи был задержан в городе Эври в субботу вместе со своей сожительницей. 8 октября он сопровождал отца одной из учениц на встречу с руководством школы в Конфлан-Сент-Онорин и требовал уволить учителя истории и географии Самюэля Пати, показавшего на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Несколько дней назад Сефриуи опубликовал в ютюбе видео с осуждением учителя.

Как отмечает AFP, известность Сефриуи получил в 2010 году, когда во главе ассоциации Шейх Ясин, названной в честь основателя исламистского движения "Хамас", организовывал демонстрации у мечети в Дранси. Как писала тогда французская пресса, акции устраивали несогласные с имамом этой мечети Хасаном Шалгуми, "известным своими добрыми отношениями с еврейской коммьюнити" и выстувшим за закон, запрещающий бурки и никабы, закрывающие лица.

В 2014 году Сефриуи участвовал в Париже в пропалестинских демонстрациях, скандировал лозунги в поддежку "Хамаса" и исламского джихада. Ранее, в 2004 году, он участвовал в акциях за "свободу для женщин" на ношение паранджи на улице Жан-Пьера Тембо на востоке Париже, считающейся "оплотом ригористского ислама".

Напомним, 16 сентября в пригороде Парижа было обнаружено обезглавленное тело преподавателя истории и географии.

Убийца был ликвидирован полицией. выяснилось, он имел российские корни и жил во Франции в статусе беженца.