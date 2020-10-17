По делу об убийстве учителя во Франции задержан известный исламский активист
Среди девяти задержанных по делу об убийстве школьного учителя Самюэля Пати оказался исламистский активист Абдельаким Сефриуи.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник, знакомый с досье.
Сефриуи был задержан в городе Эври в субботу вместе со своей сожительницей. 8 октября он сопровождал отца одной из учениц на встречу с руководством школы в Конфлан-Сент-Онорин и требовал уволить учителя истории и географии Самюэля Пати, показавшего на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Несколько дней назад Сефриуи опубликовал в ютюбе видео с осуждением учителя.
Как отмечает AFP, известность Сефриуи получил в 2010 году, когда во главе ассоциации Шейх Ясин, названной в честь основателя исламистского движения "Хамас", организовывал демонстрации у мечети в Дранси. Как писала тогда французская пресса, акции устраивали несогласные с имамом этой мечети Хасаном Шалгуми, "известным своими добрыми отношениями с еврейской коммьюнити" и выстувшим за закон, запрещающий бурки и никабы, закрывающие лица.
В 2014 году Сефриуи участвовал в Париже в пропалестинских демонстрациях, скандировал лозунги в поддежку "Хамаса" и исламского джихада. Ранее, в 2004 году, он участвовал в акциях за "свободу для женщин" на ношение паранджи на улице Жан-Пьера Тембо на востоке Париже, считающейся "оплотом ригористского ислама".
Напомним, 16 сентября в пригороде Парижа было обнаружено обезглавленное тело преподавателя истории и географии.
Убийца был ликвидирован полицией. выяснилось, он имел российские корни и жил во Франции в статусе беженца.