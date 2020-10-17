Известный британский художник Бэнкси создал новую картину на улицах Ноттингема, где изобразил девочку, которая крутит обруч около сломанного велосипеда.

Соответствующий снимок появился в Instagram-аккаунте художника.

Так, на стене изображена девочка, которая крутит хула-хуп из велосипедной покрышки. Примечательно, что прямо перед ней к столбу пристегнут велосипед, у которого переднее колесо согнуто, а заднее отсутствует.

"Следующей работой Бэнкси может стать ремонт велосипедов, просто он об этом еще не знает", - говорится в подписи художника к фото работы.

Профессор Пол Гоф, который изучает Бэнкси, рассказал BBC News, что "возможно, посыл таков: "Мы живем в сложное время, так что давайте получим от него максимум удовольствия - и используем для веселья все, что сломано".

Напомним, крысы от знаменитого Бэнкси появились на стенах одного из вагонов метро Лондона. Свою новую работу известный уличный художник посвятил пандемии коронавируса и показал ее на своей странице в Instagram.

Как сообщала "Страна", известный британский художник Бэнкси, который создал новую картину в честь массовых беспорядков в США, проиграл в судебном споре за авторские права на собственную картину из-за своей анонимности.