У министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга подтвердили коронавирус. На этой неделе он контактировал с главой бельгийского МИД, у которой сегодня также подтвердили Covid-19.

Об этом сообщила пресс-секретарь австрийского МИД, передает агентство Reuters.

В ведомстве подозревают, что Шалленберг мог заразиться на заседании Совета иностранных дел Европейского союза в Люксембурге, которое состоялось в понедельник.

Симптомов коронавирусной болезни у австрийского министра нет. Коронавирус обнаружили во время плановой проверки.

Напомним, сегодня стало известно, что на карантин ушел президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Ранее Австрия из-за коронавируса вернула часть ограничений и ввела комендантский час.

Также мы писали, что комендантский час из-за Covid-19 вводят Бельгия и Франция.