На следующей неделе в Украину могут завезти новые экспресс-тесты на антиген к коронавирусу, которые дают результат за 15-30 минут.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает "Радио Свобода".

Эти тесты будут бесплатными для всех. Делать их смогут семейные врачи.

"Дополнительно к тестированию методом ПЦР сейчас появились новые экспресс-тесты на антиген. Они признаны ВОЗ и рекомендованы для применения при массовом тестировании. Мы делаем все возможное, чтобы в ближайшее время на следующей неделе в Украине уже появились эти тесты, которые будут бесплатные для людей, могут тестироваться семейным врачом, мобильной бригадой. При госпитализации больного в больницу врач сразу может сделать тест, потому что его продолжительность - 15-30 мин и без специальных лабораторных условий", - рассказал Ляшко.

Ранее мы писали, что в МОЗ Украины объяснили, как и кому будут проводить тесты иммуно-ферментного анализа.

Также мы писали, что до конца года количество суточных ПЦР-тестов хотят увеличить до 75 тысяч.