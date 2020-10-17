На первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых заводов, которые входят в состав государственного предприятия "Укрспирт".

Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что государственное предприятие "Укрспирт" в предыдущие годы было синонимом многомиллиардной коррупции.

"По оценкам Фонда госимущества через теневые схемы в спиртовой отрасли бюджет ежегодно недополучает 8-10 млрд грн. Теперь этому положен конец. В прошлом году Парламент принял закон, которым демонополизировал производство спирта, а на этой неделе произошло историческое событие - приватизация первого спиртового завода в Немирове. Финальная цена оказалась на 5 млн грн больше стартовой, а главное то, что актив приобрел профильный инвестор", - написал премьер.

По его словам, это означает дополнительные инвестиции в предприятие, а как следствие - увеличение количества рабочих мест и поступлений в бюджет общины.

"В целом, на первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых заводов, которые входят в состав государственного предприятия "Укрспирт", - резюмировал Шмыгаль.

Напомним, что Зеленский отдал для приватизации Житомирский ликеро-водочный завод.

Также мы писали, что Зеленский пригласил азербайджанцев участвовать в большой приватизации.