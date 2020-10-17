Министерство здравоохранения планирует увеличить штрафы за нарушение карантинных ограничений, но пока Верховная Рада еще не рассмотрела такой законопроект.

Об этом сообщает "Радио свобода" со ссылкой на заявление главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

"Мы, может, не можем замечать, но полиция, Госпотребслужба, органы местного самоуправления проводят определенную работу. Достаточна ли она, или не достаточна - это уже опять же оценка. У нас 170 гривен. Хотим поднять. Например, сегодня президент Франции, выступая, сказал, что у них это 170 евро, если это будет повторное нарушения, то будет 1700 евро. Законопроект в Раде. Она не успела или не захотела проголосовать до своего отпуска", - заявил он.

По словам Ляшко, по сравнению с европейскими странами, в Украине наказание за несоблюдение карантина довольно низкое. Поэтому Минздрав предлагает повысить штрафы со 170 гривен до 17 тысяч.

Напомним, нардеп от "Слуги народа", глава комитета Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий заявил, что Верховная Рада Украины планирует поднять штрафы для бизнеса за несоблюдение карантинных норм до 51 тысяч гривен.

Как сообщала "Страна", около 20 млн французов готовятся к первому вечеру в режиме комендантского часа, который наступил в полночь в регионе Иль-де-Франс и еще восьми городах страны.