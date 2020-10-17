Около 20 млн французов готовятся к первому вечеру в режиме комендантского часа, который наступил в полночь в регионе Иль-де-Франс и еще восьми городах страны.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

Эта мера направлена на сдерживание распространения коронавируса. Помимо парижского региона, затронула Гренобль, Лилль, Лион, Тулузу, Экс-ан-Прованс, Марсель, Монпелье, Сент-Этьен и Руан.

Комендантский час начинается с 21:00 и длится до 6:00 утра по местному времени. Суббота, 17 октября, станет первым вечером, который жители крупнейших французских городов - практически треть населения Франции - должны провести дома.

Это ограничение исключает посещение ресторанов и встречи с друзьями после 21:00. Любому, кто будет находиться вне дома в комендантский час, необходимо иметь для этого весомую причину.

За нарушение комендантского часа грозит штраф в 135 евро, а за его повторное нарушение - до 3,7 тыс. евро.

Для обеспечения соблюдения комендантского часа на улицы выйдут дополнительно 12 тыс. полицейских. Мера будет действовать как минимум четыре недели, затем ее могут и продлить, если эпидемия не пойдет на спад.

Во Франции 16 октября впервые с начала пандемии число выявленных за сутки случаев коронавируса превысило 30 тыс. За последние семь дней в стране госпитализировали более 6,5 тыс. инфицированных. Всего во Франции с начала пандемии заразились коронавирусом 810 тыс. человек, скончались свыше 33,1 тыс. человек.

Напомним, ранее Бельгия ввела комендантский час по всей стране из-за эпидемии.

Также мы писали, что с понедельника половина Польши окажется в красной зоне карантина.