В Twitter разгорелась "дуэль" между официальными аккаунтами Украины и России.

Представительство России в Twitter опубликовало, сделанные у берегов Крыма, фотографии живущих под водой существ - рыб и медуз, назвав полуостров российским.

Официальный аккаунт Украины в Twitter ответил на эту запись, опубликовав фотографию президента России Владимира Путина, погружающегося под воду.

"Крымские воды видели существ поуродливей" - гласила подпись на фото.

Напомним, Кабинет министров обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины с предложением ввести санкции против Никарагуа из-за назначения властями республики консула в аннексированном Крыму.