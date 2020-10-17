В Twitter прошла дуэль официальных аккаунтов Украины и России из-за подводных существ
В Twitter разгорелась "дуэль" между официальными аккаунтами Украины и России.
Представительство России в Twitter опубликовало, сделанные у берегов Крыма, фотографии живущих под водой существ - рыб и медуз, назвав полуостров российским.
Официальный аккаунт Украины в Twitter ответил на эту запись, опубликовав фотографию президента России Владимира Путина, погружающегося под воду.
"Крымские воды видели существ поуродливей" - гласила подпись на фото.
Напомним, Кабинет министров обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины с предложением ввести санкции против Никарагуа из-за назначения властями республики консула в аннексированном Крыму.
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