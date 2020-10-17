В результате урагана в Николаевской области спасатели сообщили о повреждении кровли в 30 частных домах Николаевской области, в трех школах и детским саду. Также сообщается о падении примерно 60 деревьев.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.

"17 октября в селах Благодатное, Рябоконове и Семеновка Арбузинского района в результате ухудшения погодных условий (дождь, порывы ветра) частично повреждены кровли около 30 зданий жилого сектора, 3 школ и 1 детского сада. Повалено около 60 деревьев", - указано в сообщении.

В результате стихии пострадавших нет, однако для ликвидации последствий урагана сотрудникам ШСЧС пришлось привлечь аварийные бригады коммунальных служб.

Напомним, сегодняшний ураган в Кропивницком повредил 20 домов и повалил 30 деревьев. Полицейские и спасатели отчитались о ситуации.

Как сообщала "Страна", накануне спасатели выпустили штормовое предупреждение по всей территории Украины.