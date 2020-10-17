Нардеп Гео Лерос, исключенный из "Слуги народа", заявил, что против него в ближайшее время планируется провокация - обыски по делу о налогах.

Об этом он сказал в видео, обнародованном на его странице в Facebook.

"Под видом какой-то сфабрикованного дела о налогах, у меня будут проведены обыски, арестованное имущество и изъяты все электронные носители" - сообщил Лерос.

По его словам, это делается. поскольку президенту Владимиру Зеленскому стало известно, что у него есть продолжение пленок Ермака, которые были записаны до первой половины 2020 года, что докажет, что несмотря на слова Зеленского, что ему было известно о записи летом и сентябре 2019 года.

Денис Ермак продолжал торговать должностями, даже в этом году, а сам Зеленский был частью этих сценариев.

"Я принципиально не хотел публиковать этот материал до выборов, чтобы никто не рассказывал, что это дискредитация перед голосованием, но раз Зеленский поставил задачу со мной расправиться к местным выборам, поэтому у меня может не быть возможности опубликовать эти материалы после" - заявил нардеп.

Напомним, что в отношении Гео Лероса открыты несколько уголовных дел. Одно из них - по неуплате налогов, второе - по поводу надстройки в его квартире. Оба дело сам Лерос связывает со своей политической позицией и называет местью властей за критику президента.

Также мы писали, что 29 марта Гео Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака, предлагает устроить неназванных лиц на определенные должности в органах власти.