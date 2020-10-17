Турция обнаружила в Черном море новые запасы природного газа объемом 85 млрд куб. м.

Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения бурового судна Fatih, откуда он вел прямую трансляцию в своем Twitter-аккаунте.

По словам Эрдогана, общий размер нового месторождения составляет 405 млрд куб. м.

"Если 21 августа текущего года мы объявляли об обнаружении в Черном море 320 млрд куб. м газа, то последние работы позволили увеличить объем доказанных резервов нового месторождения еще на 85 млрд, то есть до 405 млрд куб. м", - сказал Эрдоган.

Найденно месторождение является крупнейшим в истории страны. Турецкий лидер также отметил, что Анкара намерена начать добычу газа из этих запасов в 2023 году.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский во время встречи вручил Эрдогану орден князя Ярослава Мудрого I степени.

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