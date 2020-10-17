Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, заразившийся коронавирусом, 15 дней находился в состоянии временной нетрудоспособности.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на комментарий в НАБУ в ответ на запрос.

В табеле рабочего времени за сентябрь-октябрь есть данные, что Артем Сытник брал три дня отпуска 18-20 сентября. После этого, с 21 по 30 сентября, он находился в состоянии временной нетрудоспособности. В этом же состоянии он был с 1 по 5 октября.

Первый раз после коронавируса глава НАБУ появился на работе 6 октября.

Напомним, глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник излечился от коронавируса. Такое сообщение Специализированная антикоррупционная прокуратура сделала 10 октября.

Как сообщала "Страна", глава НАБУ Артем Сытник заразился коронавирусом. Об этом стало известно от источников 3 октября.