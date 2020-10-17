Мужчина, обезглавивший учителя истории и географии одного из французских колледжей в городе Конфлан-Сент-Онорин, действительно имеет российское происхождение. Эту информацию подтвердил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.

Как пишет Reuters, Рикар на брифинге рассказал, что 18-летний молодой человек пришел к зданию колледжа, где работал преподаватель, и расспрашивал о нем учеников. В частности, он просил указать на погибшего. Кроме того, в телефоне подозреваемого была найдена фотография его жертвы после смерти. Также прокурор рассказал, что школа перед нападением на учителя получила несколько угроз.

По словам Рикара, нейтрализованный полицией предполагаемый убийца родился в Москве в 2002 году и является чеченцем. "У него был статус беженца, он был неизвестен спецслужбам. У него был вид на жительство, выданный 4 марта", - заявил прокурор.

Рикар отметил, что у одного из задержанных по делу об убийству мужчин есть сводная сестра, которая в 2014 году сбежала в Сирию и связана с террористической организацией "Исламское государство".

Напомним, 16 сентября в пригороде Парижа было обнаружено обезглавленное тело преподавателя истории и географии. Убийца был ликвидирован сотрудниками полиции.