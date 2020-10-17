Сегодняшний ураган в Кропивницком повредил 20 домов и повалил 30 деревьев. Полицейские и спасатели отчитались о ситуации.

"Патрульные помогают преодолевать последствия непогоды в Кропивницком. Сегодня на окраине города прошел ураган. Сильные порывы ветра сорвали крыши с домов, разбили заборы, поломали деревья повредили линии электропередач. К этому добавилась сильный ливень. Патрульные, совместно с другими службами, сразу пришли на помощь местным жителям. Сейчас ситуация контролируется", - сообщает пресс-служба патрульной полиции Кропивницкого в Facebook.

Полицейские начали освобождать проезжую часть от обломков деревьев и зданий, а также оказывать помощь людям, которые в ней нуждались.

В ГСЧС сообщают о ликвидации последствий стихии в виде 30 упавших деревьев, 20 полностью или частично разрушенных домов и четыре подтопленных 4 домохозяйств.

"Жертв и пострадавших в результате непогоды нет. Подразделения ГСЧС (22 человек и 5 ед. техники) привлечены для откачки воды и распиливания поваленных деревьев", - заявили спасатели.

Напомним, сильный ветер в Кропивницком снес крыши домов и разрушил стены в некоторых местах. В городе оперативно собирается комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) для принятия плана действий по ликвидации последствий стихии.

Как сообщала "Страна", накануне спасатели выпустили штормовое предупреждение по всей территории Украины.