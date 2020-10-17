На Закарпатье с вечера 16 октября спасатели получили четыре вызова о пропавших грибниках. Трое нашлись, а одного мужчину нашли мертвым.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

"К вечеру 16-го, ночью и утром 17 октября к Службе спасения четыре раза за помощью в поисках заблудившихся родственников обращались местные жители", - говорится в сообщении.

Так, вечером спасатели искали 67-летнего мужчину, 63-летнюю женщину. Ночью проводили поиски мужчины 1958 г.р., который вернулся домой самостоятельно. А утром спасатели начали поиски мужчины, который ушел за грибами еще 13 октября и не вернулся.

"К сожалению, в 13:40 17 октября спасателями было найдено в лесу тело мужчины. Что стало причиной смерти установят правоохранители", - говорится в сообщении.

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