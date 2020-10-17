Во Львове, по неустановленной пока причине, в собственной ванной умерла 18-летняя девушка, а ее родственников спасли соседи.

Об этом сообщают "Чрезвычайные Новости".

Девушка пошла в ванну и долго не выходила. Ее мать пошла выяснять, что произошло. Затем соседи услышали крики и прибежали на помощь. В квартире они обнаружили лежащих на полу без сознания 40-летнюю женщину и ее младшую 16-летнюю дочь. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. В ванной обнаружили тело 18-летней девушки.

По словам соседей, в доме давно не чистили вентиляционные каналы, что могло стать причиной отравления газом. Также в квартире были нарушены нормы установки газовых приборов - незадолго до трагедии в доме сделали ремонт.

Однако в коммунальных службах утверждают, что причиной трагедии стала не газовая колонка и не вентиляция, а пар в ванной комнате, который мог заблокировать вытяжку, поскольку его был слишком много.

Настоящую причину инцидента выясняют полицейские и газовые службы.

Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту гибели четверых рабочих КП "Харьковводоканал", которые задохнулись газами ремонтных работ в колодце. По данным правоохранительных органов, погибшие были без средств индивидуальной защиты. Не пострадал только мужчина, который работал в противогазе.

Как сообщала "Страна", во Львове двенадцать несовершеннолетних парней и девушек в возрасте 15-17 лет попали в больницу с отравлением вследствие токсического действия неизвестного вещества.