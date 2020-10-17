Система получения кислорода "Электрон-ВМ", неполадки в работе которой были выявлены ранее, полностью восстановлена и функционирует в полном объеме.

Об сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

"Экипаж Международной космической станции под руководством специалистов главной оперативной группы управления полётом станции успешно провел работы по возобновлению функционирования системы "Электрон-ВМ". В результате система была вновь запущена и функционирует в полном объёме", - говорится в сообщении.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Тогда пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. Проверка двух модулей российского сегмента МКС и пристыкованного к ней грузовика "Прогресс" не показали утечек.

5 октября космонавты сообщили, что обнаружили предполагаемое место утечки воздуха в переходном отсеке российского модуля "Звезда". По словам космонавта Ивана Вагнера, сделать это помог пакетик с чаем. В участке, куда притянуло пакетик, была обнаружена трещина. По указанию ЦУПа экипаж закрыл ее поролоном и скотчем, чтобы убедиться, что место утечки локализовано правильно.

На следующий день падение давления на МКС замедлилось.

В данный момент на станции находятся российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Серчков, а также астронавты НАСА Крис Кэссиди и Кэтлин Рубинс. Вагнер, Иванишин и Кэссиди 22 октября должны вернуться на Землю.

Ранее "Страна" информировала, что утечку воздуха на борту МКС астронавты нашли с помощью обычного чайного пакетика.

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