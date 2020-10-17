На территории большинства регионов Украины в воскресенье, 18 октября, дождей не ожидается, однако температура значительно упадет.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Осадки прогнозируют в западных и северных регионах: во Львовской, Волынской, Закарпатской и Ивано-Франковской области. Днем там будет от +8 до +10 градусов.

Самая теплая погода ожидается в южных регионах, где воздух прогреется от +16 до +19 градусов. Похожая ситуация и в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. При этом там сохраняется вероятность ночных дождей.

В Киеве и области синоптики прогнозируют относительно сухую, холодную и пасмурную погоду, температура - в районе +9 +11 градусов. Ночью возможны дожди.

Средняя скорость ветра по стране ожидается на скорости от пяти до 10 метров в секунду.

Напомним, утром в субботу, 17 октября, в Киеве из-за сильного ливня случился настоящий потоп. В результате утонули две машины. Так, инцидент произошел на перекрестке улиц Автозаводской и Приорской. В результате два автомобиля утонули, а движение было парализовано.

Как сообщала "Страна", ранее синоптики предупреждали, что в субботу Украину зальет дождями, а в Карпатах пойдет мокрый снег.