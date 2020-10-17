Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ушел на карантин после того, как у одного из сотрудников его охраны был выявлен коронавирус.

Об этом пишет Bild со ссылкой на пресс-службу канцелярии главы государства.

Сейчас 64-летний Штайнмайер изолировался. Он сдал тест на коронавирусную инфекцию, однако его результаты будут известны позже.

В сентябре сразу два немецких федеральных министра ушли на карантин из-за контактов с инфицированными коронавирусом людьми. 23 сентября изолировался глава МИД ФРГ Хайко Маас (COVID-19 выявили у одного из его охранников), а днем позже на карантин отправился министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.

Также напомним, что глава Еврокомиссии и главный дипломат Европы оказались на самоизоляции.

Ранее сообщало, что по данным украинского Минздрава, койки для больных коронавирусом заполнены уже на 62%.