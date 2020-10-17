В Италии женщина несколько лет травила коллег снотворным, чтобы они плохо работали
В итальянском городе Бра женщина по имени Марианждела Черрато несколько лет травила коллег успокоительным в кофе, чтобы снизить их эффективность и минимизировать риски потерять работу во время сокращения.
Об этом сообщает The Guardian.
Так, женщина в течение нескольких лет приносила в офис кофе для коллег, в котором доза седативных средств превышала норму в несколько раз. В результате постоянного влияния успокоительного одна из коллег Черрато, Алиса Бордон, потеряла сознания и попала в больницу с подозрением на инсульт, а через какое-то время даже врезалась в стену на машине.
После таких совпадений у Бордон появились подозрения об отравлении и она решила отнести кофе, предложенный Черрато, в лабораторию. Там женщине и подтвердили превышение седативных веществ в десять раз выше нормы.
Когда история раскрылась, в октябре этого года подозреваемую приговорили к ограничению свободы сроком на четыре года. Тогда Черрато призналась, что таким образом пыталась снизить эффективность коллег, чтобы не попасть под сокращение в случае увольнения сотрудников.
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