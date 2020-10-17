В итальянском городе Бра женщина по имени Марианждела Черрато несколько лет травила коллег успокоительным в кофе, чтобы снизить их эффективность и минимизировать риски потерять работу во время сокращения.

Об этом сообщает The Guardian.

Так, женщина в течение нескольких лет приносила в офис кофе для коллег, в котором доза седативных средств превышала норму в несколько раз. В результате постоянного влияния успокоительного одна из коллег Черрато, Алиса Бордон, потеряла сознания и попала в больницу с подозрением на инсульт, а через какое-то время даже врезалась в стену на машине.

После таких совпадений у Бордон появились подозрения об отравлении и она решила отнести кофе, предложенный Черрато, в лабораторию. Там женщине и подтвердили превышение седативных веществ в десять раз выше нормы.

Когда история раскрылась, в октябре этого года подозреваемую приговорили к ограничению свободы сроком на четыре года. Тогда Черрато призналась, что таким образом пыталась снизить эффективность коллег, чтобы не попасть под сокращение в случае увольнения сотрудников.

Напомним, киевской местной прокуратурой №3 направлено в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего мужчины, который совершил разбойное нападения на трех граждан с использованием сильнодействующего препарата.

Как сообщала "Страна", полиция в Киеве задержала трех женщин, которые подсыпали мужчине неизвестное вещество и обокрали его, когда он потерял сознание.