В Швеции афганец стал директором школы и символом успешной интеграции мигрантов. Но журналисты выяснили, что он тайком писал антисемитские и гомофобные комментарии.

Об этом пишет Медуза.

Хамиду Зафару 37 лет. В Швецию он приехал из Афганистана, когда ему было пять. Он жил с родителями в Бископсгордене, бедном и криминальном районе Гетеборга, населенном преимущественно мигрантами. 30 лет спустя Зафар стал директором той же школы, в которую он ходил ребенком, — и заодно символом успешной интеграции мигрантов, известным в Швеции как "ректор Хамид".

После должности директора школы Зафар стал руководителем департамента по делам детей и образования в муниципалитете Мулльше округа Йенчепинг в центральной Швеции, а также независимым экспертом в комиссии по интеграции Умеренной коалиционной партии — право-либеральной партии, лидером которой в свое время был премьер-министр и будущий министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.

Зафар часто выступал в СМИ в качестве эксперта по вопросам интеграции мигрантов в шведское общество.

Например, в 2017 году в англоязычной передаче общественного "Шведского радио" Зафар говорил, что борется с "пессимистичным" образом Афганистана, который складывается из-за материалов в шведской прессе о беженцах, протестующих против депортации обратно на родину. В 2019 году он советовал новоприбывшим мигрантам активно интересоваться шведской культурой и языком и как можно скорее устраиваться на работу, чтобы наиболее эффективно интегрироваться в шведское общество.

В том же году Хамид Зафар стал лауреатом премии "Швед года". "Используя собственный опыт, он помогает понять и решить проблемы, возникшие в результате крупных волн миграции, недостаточной интеграции и глубокого разобщения в обществе. Он делает это с убеждением, что высокие требования к личности — залог зрелости и развития", — говорится в тексте номинации.

И все это время, как выяснили журналисты газеты Dagens Nyheter, Хамид Зафар под псевдонимом писал гомофобные, антисемитские и другие разжигающие ненависть комментарии в соцсетях.

В твиттере под псевдонимом "Микаэль Хаким" он называл оппонентов "сионистскими псами", а в своем блоге (и аккаунт в твиттере, и блог уже удалены) ругал учебники за "закармливание" школьников ужасами Холокоста, а Церковь Швеции — за потерю морального авторитета из-за венчания однополых пар. Кроме гомосексуалов и евреев, особую ярость Зафара вызывали также соотечественники-афганцы из народности хазарейцев — третьей по численности, но самой притесняемой этнической группы Афганистана.

Когда об этом стало известно из статьи в Dagens Nyheter, вышедшей 15 октября 2020 года, Зафар не стал отпираться и в комментарии другой газете Goteborgs-Posten признал, что все это писал действительно он, назвав свои высказывания ошибками юности (комментарии были написаны с 2011 по 2016 год, когда Зафару было уже больше 30 лет).

"Оглядываясь назад, я прекрасно осознаю, какой это был разрушительный период в моей жизни, — сказал Зафар журналистам. — Я видел реальность в искаженном и упрощенном свете".

Хотя Хамид Зафар заявил, что полностью отказался от своих прошлых взглядов и осуждает их, все организации, с которыми он сотрудничал, поспешили разорвать с ним отношения: от муниципалитета, в котором он заведовал вопросами образования, и СМИ, публиковавших его колонки, до "Шведского комитета по Афганистану". В этой организации, которая занимается гуманитарной помощью для жителей родины Зафара, он занимал руководящую должность.

Напомним, во Франции подозреваемый в убийстве учителя истории проживал в статусе беженца.

Также мы писали, что Орбан назвал мигрантов биологическим оружием и потребовал закрыть для них границы Венгрии.