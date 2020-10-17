В Белой Церкви из-за сильного ливня подтопило несколько домов. Ликвидацией подтоплений занимаются местные пожарные.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня в городе ливень подтопил 7 частных жилых домов и подвальные помещения двух 5-этажных домов. Также в воде оказались несколько легковых автомобилей", - говорится в сообщении.

После полудня непогода в Белой Церкви закончилась, а уровень воды начал постепенно уменьшаться.

"Для откачки воды было задействовано 6 единиц специальной техники и 14 спасателей, аварийно-спасательный отряд специального назначения", - уточнили в ГСЧС.

Ранее мы писали, как ливень затопил Черновцы, после чего спасатели ожидают поднятия уровня воды в местных реках.

Также мы публиковали фото и видео, как улицы и дороги Тернополя затопил ливень.