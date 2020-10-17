Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" обратилась в Конституционный Суд, чтобы он установил, соответствует ли Конституции Закон Украины "О добровольном объединении территориальных громад". Постановление просят рассмотреть его как неотложное.

Об этом говорится на сайте партии.

Как отмечают авторы ходатайства, "пункт шестой части первой статьи 4, часть третья статьи 11 Закона Украины "О добровольном объединении территориальных громад" нарушает Конституцию Украины".

В частности, он устанавливают, что добровольное объединение территориальных громад должно осуществляться в соответствии с перспективными планами, утверждение которых относится к единоличным полномочиям исполнительной ветви власти, что не соответствуют статье 7, частям первой, второй статьи 8, частям второй, третьей статьи 22, части четвертой статьи 140 Конституции Украины и являются неконституционными.

"Таким образом, в настоящее время декларируется жесткое соблюдение предлагаемых исполнительной ветвью власти перспективных планов формирования территорий громад. Такой безальтернативный и бескомпромиссный подход не только нивелирует понятие добровольности и нарушает положения статьи 140 Конституции Украины, согласно которой местное самоуправление является правом территориальной громады самостоятельно решать вопросы местного значения в рамках Конституции и законов Украины, но и само понятие местного самоуправления как конституционно-правового института", – отмечается в представлении.

С целью предотвращения дальнейших негативных правовых последствий от применения этого Закона, народные депутаты от ОПЗЖ просят признать конституционное производство в деле по данному конституционному представлению неотложным.

Ранее в ОПЗЖ заявили, что вместе с повышением минзарплат Зе хочет "протащить грабительские кредитные соглашения".

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