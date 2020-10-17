Заполненность больничных коек для пациентов с подозрением или коронавирусной инфекцией в Украине, по состоянию на субботу, 17 октября, составила 62,3%.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

При этом самая сложная ситуация наблюдается в Донецкой и Луганской областях.

Так, в Донецкой области больничные кровати заполнены на 91%, а в Луганской - на 85%, в Одесской - 78,6%, в Хмельницкой - 72,6%, в Черниговской области - 69%.

Показателем ниже 50% могут похвастаться только в Херсонской, Тернопольской, Кировоградской, Ивано-Франковской и Житомирской областях.

Кроме того, во всех регионах, кроме Кировоградской области, превышен показатель заболеваемости на 100 тыс. населения. Напомним, для ослабления карантина он не должен быть выше 40. В среднем по стране он составляет 187,3.

Как сообщалось, сегодня в Украине зафиксировали очередной антирекорд. Число новых случаев Covid-19 впервые превысило 6 000.

Также в украинской армии зафиксировали антирекорд по коронавирусу. За сутки заразился 141 военный.