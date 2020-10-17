Посольство США прямым текстом запретило Украине покупать российскую вакцину. Это следует из сообщения, которое опубликовало американское представительство в Киеве.

Формальное обоснование - российский препарат еще не проверен. Однако параллельно на тысячах украинцев хотят начать испытания западных вакцин, что уже подтвердили в МОЗ.

Как несложно догадаться - они тоже не проверены.

Разбирались в заявлении посольства и реакции на него.

Как посол поужинала министром

На позапрошлой неделе Владимир Путин заявил, что может предоставить Украине вакцину от коронавируса, которую в РФ со следующего года начинают пускать в коммерческий оборот. На данный момент она проходит последнюю стадию испытаний - на добровольцах.

Детально мы об этом рассказывали в материале Куда летит Спутник V. Работает ли российская вакцина от коронавируса и возьмет ли ее Украина.

Власти Украины сразу же от предложения Москвы отказались. Формально - российская вакцина еще недоиспытана. И это так, но дело в другом - "Спутник V" уже на финальной стадии испытаний, тогда как другие вакцины еще к нему не подошли.

Кроме того, никто не предлагал Украине вакцину до запуска ее в массовый оборот.

То есть отказ Киева выглядит как политический. Его поддержала "партия войны", которая призывает не покупать лекарство у агрессора.

А вот у населения мнение иное - как показал опрос "Страны" на улицах Киева, людям в основном не важен производитель вакцины, и если российская вакцина эффективна, то надо ее закупать.

Интересно, что ту же мысль 13 октября повторил министр здравоохранения Максим Степанов. Он заявил, что если ВОЗ одобрит российскую вакцину, то ее можно будет закупать - как вакцину любой страны-производителя.

Правда, уже на следующий день от этой идеи министр открестился и сказал, что российcкий "Спутник V" Украина не закупит ни при каких обстоятельствах.

То есть тональность резко поменялась. Что именно ее поменяло - стало понятно вчера вечером. Посольство США в Украине позвало Степанова на ужин к временной поверенной Кристине Квин. По итогам встречи диппредставительство выпустило сообщение:

"Вчера временный поверенный в делах США Кристина Квин пригласила на конструктивный коллегиальный ужин министра Степанова, чтобы обсудить борьбу с COVID-19 и реформы сектора здравоохранения. Украина НЕ будет покупать российскую вакцину от COVID, которая не прошла клинических испытаний на безопасность!", - говорится в Facebook посольства.

Последнее предложение прозвучало как прямая директива: частицу НЕ выделило само посольство.

Также обращает на себя внимание, что себя поверенный назвала именем и фамилией, а министра здравоохранения Украны - только по фамилии.

В общем очень красноречивое сообщение. Кстати, именно так его оценили в комментариях к публикации. Через один - возмущения, какое право имеет посольство давать указания, да еще и в таком тоне.

"Нэзалэжнисть, как она есть. Когда нагло, не стесняясь вызывают министра на ковёр и дают указания, которые, кстати говоря, касаются жизни и здоровья граждан. Тьфу".

"Сразу понятно, кто в доме хозяин. открыто и не стесняясь".

"Что там было на Майдане про "чужинця" и "господаря"?".

"Вы наверное перепутали Украину 2020 с племенем Чероки 1830, белые господа", - пишут пользователи в комментариях.

Если же отбросить лирику, то очевидно, что первая цель американцев - это продажи западных вакцин в Украине, а не допуск на этот рынок российской. Пусть даже Украина получит их гораздо позже, чем российский аналог.

Второй резон - испытание своих вакцин на украинцах. Причем этому процессу уже дан официальный старт, рассказала буквально вчера директор Государственного экспертного центра Минздрава Татьяна Думенко.

"Самые успешные разработки, это несколько стран мира - страны Европы, Китай, США - сегодня проводят третью фазу (исследований вакцины - Ред.), И это на достаточно большом количестве пациентов. Надо сказать, что мы тоже получили первую заявку на прошлой неделе на проведение третьей фазы европейского производителя, и сегодня мы работаем над экспертизой этих материалов. Если материалы будут в достаточном объеме и подтвердят безопасность проведения этого исследования в Украине, то 4200 добровольцев смогут принять участие в этом проекте", - заявила Думенко в эфире программы "Право на власть".

То есть от российской вакцины мы отказываемся без обсуждений, а европейскую готовы испытывать на себе даже до ее официальной регистрации.

"Украина утратила независимость"

В соцсетях начали комментировать скандальный приказ посольства.

Юрист Андрей Портнов называет заявление Квин "беспрецедентным по своей наглости".

"Бесперецедентное по своей наглости поручение украинским гражданам опубликовало вчера на своей странице посольство США.

Если раньше они выписывали нам задания через неправительственные организации, агентурную сеть и своих представителей в органах власти, то теперь действуют напрямую, вызывая к себе украинских чиновников прямо в посольство и публикуя нам указания через свой сайт.

И здесь дело не в российской вакцине, которую запретило принимать украинцам американское посольство, — каждый должен сам принять решение, доверяет ли он российскому продукту, а именно в форме подачи информации, вызове к себе украинского министра и неадекватному безапелляционному заявлению, прямо запрещающему украинцам выбор способов защиты своей жизни и здоровья.

Конечно, в нормальном государстве, власти должны были бы жестко отреагировать на такое грубое вмешательство, но министр правительства пришёл в посольство по вызову, сфотографировался и принял к реализации внешнее задание.

Теперь нужно внимательно наблюдать за медицинскими контрактами, которые после этого вызова на ковёр будут заключать органы медицинской инфраструктуры.

Украина утратила независимость и субъектность и об этом без всякого стеснения напомнили нам вчера с сайта посольства метрополии".

Журналист Юрий Ткачев считает, что "настоящие правители Украины" закрыли тему российской вакцины.

"Тут на днях в Украине начали поговаривать о том, что может всё-таки при каких-то обстоятельствах можно было бы и российскую вакцину от коронавируса закупить.

Ну потому что как бы ситуация быстро становится из критической катастрофической, и понятно, что непонятно, как это без вакцин менять.

Даже Гончаренко на днях допустил, что если ВОЗ, мол, российскую вакцину одобрит, то в общем почему нет?

Однако настоящие правители Украины такого своеволия допустить не могут, и в посольстве США прямо заявили: нет, закупать российскую вакцину мы не разрешаем. Подождите пока мы будем готовы втридорога продать вам нашу. А если кто до тех пор умрёт, то в Украине при коммунистической оккупации и без того сильно много людей наплодилось, всё ещё десяток миллионов лишний.

Вашингтон высказался, дело закончено".

Журналист Алексей Романов говорит, что у нас "заботливая колониальная администрация".

"Хроники независимости. Которая "незалежність".

Посольство США вызвало на "конструктивный ужин" министра здравоохранения Степанова. И сообщило всем нам, что Украина НЕ будет покупать российскую вакцину от коронавируса.

Именно так - НЕ будет. Большими буквами НЕ.

А то чего ведь удумали аборигены! Платить миллиарды не Большим Белым Людям, а кому-то другому!

Аборигенам указали на их место. С чем главный шаман аборигенов сразу согласился.

Это называется "конструктивный ужин".

И хотя наше правительство на другой планете живет, оно внимательно следит за всеми нами. И вовремя дает по башке обнаглевшим папуасам.

Нам всем очень повезло! У нас очень внимательная и заботливая колониальная администрация!

Не то что в каком-нибудь Ираке. Или в Ливии.

Цените это, граждане папуасы".

Нардеп Ринат Кузьмин уверен, что США планируют испытать на украинцах свою вакцину.

"Вся независимость как на ладони. Напомню, директор Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения, кандидат медицинских наук Татьяна Думенко в эфире "Право на власть" заявила, что Европа хочет испытать свою вакцину от Сovid-19 на украинцах. Конечно, хочет, и Америка хочет - это же так удобно и недорого. Просто приглашаешь на "вечерю" министра 40 миллионной страны и "при свечах" даёшь команду, что ему делать. А он жуёт и кланяется. Всего-то".